Ponte Limoni, la nuova asfaltatura fa discutere.

La nuova asfaltatura fa discutere

L’asfaltatura della Regionale 10 nel tratto compreso tra lo svincolo di Legnago Nord della Transpolesana e la successiva Rotonda per Minerbe continua a far discutere anche dopo la conclusione dei lavori. Molti automobilisti infatti hanno lamentato la stesura approssimativa del manto stradale che non è andato a ricoprire l’intera carreggiata creando inoltre parecchi dislivelli. A causa di essi lungo la strada si verificano, in giornate piovose come queste, accumuli d’acqua. Tali accumuli, con l’arrivo del freddo, potrebbero compromettere i lavori di manutenzione effettuati.

Rassicurazioni dall’assessore De Berti e da veneto Strade

Elisa De Berti, assessore regionale ai Lavori pubblici, ha confermato che con l’azienda che ha realizzato i lavori c’è già stato qualche problema ma “ho avuto rassicurazioni sul fatto che l’asfaltatura verrà completata a regola d’arte”. “Quello disteso finora – fa sapere Veneto Strade – è solo uno strato provvisorio. L’asfaltatura definitiva verrà completata nelle prossime settimane“.