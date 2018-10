Il nuovo sito dell’Ulss 9 Scaligera – www.aulss9.veneto.it –, il primo nel Veneto a essere il risultato dell’integrazione dei siti precedenti, e cioè delle ex Ulss 20, 21 e 22, un progetto basato sulla revisione globale dei contenuti inseriti, è stato pensato a vantaggio di un concreto utilizzo da parte dei cittadini, ed è diventato il punto di riferimento unico per gli utenti dell’Azienda, con l’obiettivo di fornire una comunicazione puntuale, aggiornata e omogenea.

Migliaia di dati

Il lavoro di integrazione, e quindi di “migrazione”, di migliaia di pagine dai vari database si è rivelato impegnativo, trattandosi di mettere in relazione e riorganizzare migliaia di dati classificati con procedure e software differenti. Insieme al database, il cuore pulsante del nuovo sito è il motore di ricerca che permette di trovare velocemente qualsiasi contenuto. Il sito si caratterizza per una grafica di facile lettura, finalizzata a semplificare al massimo la navigazione.

La homepage

La homepage, progettata in base ai dati di navigazione degli utenti per importanza e accesso con l’obiettivo di informare subito senza creare il classico “muro di parole”, è totalmente responsive, si adatta cioè a seconda delle

dimensioni del dispositivo su cui la si guarda (smartphone, tablet, desktop) quindi con contenuti, colonne, menù e griglie flessibili. E’ stata progettata in linea con le direttive più attuali nel campo del web design, e permette di avere

accesso immediato a tutte le principali informazioni di cui si può avere bisogno, con focus sui servizi online a disposizione (scarico referti, certificati di esenzione, modulistica etc.)

Informazioni pratiche

La home è sviluppata a blocchi, e ogni blocco eroga contenuti specifici che riguardano informazioni pratiche quali sedi vaccinali, informazioni sui distretti, medici e pediatri, guardie mediche, assistenza domiciliare integrata, farmacie di turno etc. Sono ben visibili percorsi funzionali per l’accesso ai servizi, il calendario degli appuntamenti, le principali normative e link utili. Slider di richiamo “lanciano” campagne informative o pongono in evidenza nuovi servizi e modifiche organizzative che possono interessare.

Facile trovare servizi e informazioni

Schede sintetiche illustrano l’articolazione delle nuove unità operative in modo che gli utenti possano sapere dove sono allocate le strutture, di cosa si occupano, i servizi che garantiscono, il personale afferente, chi è il responsabile, quali sono gli orari di riferimento etc. Il motore di ricerca consente di trovare i servizi e tutte le informazioni di interesse formulando una semplice ricerca per argomento.

Sempre aggiornato

Ampio risalto in home viene dato anche alla comunicazione, con le ultime news, video e info su campagne di promozione della salute. Sono visibili anche i supporti multimediali attivati, i social media e le pagine Facebook, la personale del Direttore Generale Pietro Girardi e l’ aziendale, nell’ottica di favorire un dialogo quanto più possibile aperto e continuo con i cittadini. L’attività generale di Comunicazione dell’Ulss 9 Scaligera – su indicazioni della

Direzione Generale – si basa sullo sviluppo di un sistema di comunicazione integrato governato da un Dirigente d’Area e gestito da un team che sviluppa un percorso circolare in cui ogni contenuto individuato viene tradotto e declinato negli altri canali e strumenti di comunicazione attivati. Il risultato è una comunicazione organica, che riesce a raggiungere un ampio bacino di utenza, con modalità trasversali.

La Ulss 9 Scaligera

Vale la pena ricordare che la Scaligera opera su un territorio complessivo di 3.097 kmq, che coincide con l’ambito territoriale dell’ intera provincia di Verona, e assicura servizi e assistenza socio-sanitaria a una popolazione complessiva di 922.368 residenti, distribuita in 98 comuni e raggruppata in quattro Distretti socio sanitari. Tutti gli accessi hanno subito un incremento: +130,62% di utenti nel periodo dal 01/01/2018 al 23/09/2018, confrontato con lo stesso periodo del 2017; +28% circa in più (26.000 utenti) la percentuale di incremento degli accessi dal 01/08/2018 al 23/09/2018 confrontato con giugno – luglio 2018.

Un progetto a costo zero

Il progetto è stato realizzato e sviluppato a costo zero per l’Azienda Ulss 9, dall’ l’agenzia di comunicazione Meneghini & Associati che, per lo sviluppo della piattaforma web e dei servizi collegati, si è avvalsa del know how di MyS, azienda di ingegneria informatica. Per mezzo del service, attivato mediante il “Progetto per una Sanità Digitale Sostenibile”, di cui è titolare la medesima Meneghini & Associati, l’inserimento dei contenuti, la produzione delle interfacce, la revisione dei modelli, l’integrazione con i database e fonti dati esistenti hanno avuto un costo interamente assorbito dalla raccolta pubblicitaria presente all’interno delle strutture ospedaliere.