Scatta l’obbligo catene a bordo o pneumatici invernali: ecco in quali tratti del nostro territorio.

Anas ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su alcuni tratti delle strade provinciali del Veneto maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.

I tratti interessati dall’obbligo

Nel dettaglio, i tratti interessati dal provvedimento sono:

– Strada statale 12 `dell`Abetone e del Brennero` dal km 294,000 (Verona) al km 326,100 (confine regionale);

– Strada statale 51 `di Alemagna` dal km 0,000 (San Vendemiano) al km 5,000 (Vittorio Veneto) e dal km 13,230 (Vittorio Veneto) al km 118,000 (confine regionale);

– Strada statale 51 Bis `di Alemagna` dal km 0,000 (Tai di Cadore) al km 12,480 (innesto con al S.S.52);

– Strada statale 50 `del Grappa e Passo Rolle` dal km 0,000 (Ponte nelle Alpi) al km 3,480 (Belluno), dal km 10,712 (Belluno) al km 35,455 (Feltre) e dal km 39,226 (Feltre) al km 43,860 (Innesto con S.S. 50Bis Var – rotatoria S.Lucia);

– Strada statale 50 Bis Var `del Grappa e Passo Rolle` dal km 0,000 al km 19,818;

– NSA 215 `ex sede statale 51 per Castellavazzo` dal km 53,280 al km 63,800;

– NSA 309 `ex sede statale 51 Cavallera` dal km 67,000 al km 70,700

– Strada statale 52 `Carnica` dal km 64,137 (Confine regionale Friuli Venezia Giulia) al km 110,200 (confine con la Provincia Autonoma di Bolzano);

– Strada statale 47 `della Valsugana` dal km 47,250 (Pove del Grappa) al km 73,000 (confine con la Provincia Autonoma di Trento);

L`ordinanza è emanata nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano la circolazione stradale (Codice della Strada).

Nella pagina “piani e interventi” del sito Anas (http://www.stradeanas.it/it/piani-interventi) è possibile visualizzare tutti i tratti stradali ed autostradali dove e’ in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve e le principali aree di sosta in caso blocco della circolazione per i mezzi pesanti.

Un obbligo che riguarda anche le strade provinciali

“Catene” o gomme da neve obbligatorie anche quest’inverno su tutte le strade provinciali in caso di necessità.

Lo stabilisce l’ordinanza nr. 239 del 25 ottobre 2019 della Provincia di Verona.

L’obbligo di circolare sulle strade provinciali di Verona avendo a disposizione mezzi antisdrucciolevoli o montando pneumatici invernali: interessa tutti i comuni della provincia di Verona, limitatamente alle strade provinciali.

Un link con l’elenco delle strade è posto alla fine dell’articolo.

Tale obbligo non riguarda motocicli e scooter a due ruote. In caso di precipitazioni nevose o di ghiaccio le pattuglie potranno anche impedire ai veicoli privi di catene o pnematici invernali di proseguire la marcia, per evitare ulteriori problemi di circolazione o pericoli.

Ecco tutte le strade provinciali dove vige l’obbligo di catene a bordo: https://it.wikipedia.org/wiki/Strade_provinciali_della_provincia_di_Verona