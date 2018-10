La vincita

A Verona è stata mancata per poco la sestina vincente tanto che, il fortunato, con un 5 ha vinto oltre 160mila euro. La cinquina è stata l’unica realizzata in tutta Italia dove il jackpot nel frattempo ha raggiunto i 50,6 milioni di euro e dove l’ultima sestina vincente risale al 23 giugno.

La giocata

La schedina vincente è stata registrata presso la Tabaccheria Ambrosi in via Colonnello Fincato 47 a Verona. Proprio in Veneto, come riporta Agipronews, il 6 manca da agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.