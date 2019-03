Tatuaggi ritirati 9 inchiostri sarebbero cancerogeni. Diverse marche e colori coinvolti nell’azione del Ministero della Salute.

Tatuaggi ritirati 9 inchiostri sarebbero cancerogeni

Il Ministero della Salute, grazie al sistema europeo di allerta rapido Rapex, ha effettuato un mega richiamo di ben 9 tipi di inchiostro destinato ai tatuaggi. Tutti, infatti, conterrebbero sostanze potenzialmente cancerogene. Ecco tutti quelli ritirati dal mercato.

Dubai Gold

Prodotto: DUBAI GOLD pigmento per tatuaggi Marca: WORLD FAMOUS TATTOO Rischio: Cancerogeno, presenza ammine aromatiche Tipologia: Allarme consumatori Paese d’origine: USA Data notifica: 26/03/2019, lotto WFSJR1720011. Distribuito in Italia da Micromutazioni Via S. Teresa Scalzi 72 – 80135 Napoli. Tipo/numero di modello/codice a barre/codice della partita Ref WFDG1, Batch B16235. Campionamento eseguito da ASL di Alessandria. Le analisi, eseguite dalla Agenzia Provinciale per l’Ambiente del Piemonte, hanno documentato presenza di: ANISIDINA (CAS 90-04-0) in concentrazione pari a 18 mg/kg TOLUIDINA (CAS 95-53-4) in concentrazione pari a 8 mg/kg I pigmenti non risultano conformi alla Risoluzione Europea 2008 Res AP (2008)1.

Sailor Jerry Red

Prodotto: SAILOR JERRY RED – Pigmento per tatuaggi Marca: WORLD FAMOUS TATTOO INK Rischio: rischio chimico – cancerogeno Tipologia: Allarme consumatori Paese d’origine: U.S.A. Data notifica: 25/03/2019, numero lotto WFDG172801. Distribuito da Damiano Trentin Via Trieste, 27 Campolongo Maggiore (VE) che ha cessato attività il 29 /12/2017. Monitoraggio svolto da ARPA Piemonte, prelievo eseguito da S.C. Igiene e Sanità Pubblica A.S.L. TO4 presso DARK ANGEL, Via Bertola, 5 Chiavasso (TO). Le analisi eseguite dalla Agenzia Provinciale per l’Ambiente del Piemonte, hanno rinvenuto presenza di ANISIDINA (CAS 90-04-0) in concentrazione pari a 18 mg/Kg; le ammine aromatiche non devono essere presenti ai sensi della Risoluzione Europea 2008 Res AP (2008)1. Le ammine aromatiche ai fini della classificazione Regolamento CLP sono classificate con l’indicazione di pericolo H350 – può provocare il cancro -.

Black mamba

Prodotto: Black Mamba pigmento per tatuaggio Marca: Black Ink Rischio: presenza di IPA cancerogeni Tipologia: Allarme consumatori Paese d’origine: ignoto Data notifica: 25/03/2019, lotto 2D170018. Distribuito da Ditta MAX SIGNORELLO Tattoo Supply di Genova via Albisola 31. Dettagliante: Tattoo Art Studio via Reggio Campi, di Reggio Calabria. Le analisi sono state eseguite dalla Agenzia Provinciale per l’Ambiente del Piemonte, che hanno documentato presenza di: IPA TOT = 0,635 + 0,092 mg/kg Benzo(a)Pirene= 45,5 + 20,0 microgrammi /kg I pigmenti non risultano conformi alla Risoluzione Europea 2008 Res AP (2008)1. Campionamento ufficiale eseguito dal NAS di Reggio Calabria.

Green beret

Prodotto: pigmento tatuaggi GREEN BERET Marca: WORLD FAMOUS TATTOO Rischio: Chimico/cancerogeno Tipologia: Allarme consumatori Paese d’origine: USA Data notifica: 25/03/2019, numero lotto WFGB161801. Ditta distributrice “L’Atelier Tattoo Supply” via San Donato 78, Torino. Dettagliante: Double Trucks tattoo piazza Galimberti Torino. Campionamento ufficiale eseguito dall’ASL TO. Analisi eseguite dalla Agenzia Provinciale per l’Ambiente del Piemonte, che hanno documentato presenza di: ANISIDINA (CAS 90-04-0) in concentrazione pari a 9 mg/kg I pigmenti non risultano conformi alla Risoluzione Europea 2008 Res AP (2008)1.

Hot pink

Prodotto: pigmento tatuaggio Hot Pink Marca: Eternal Ink Rischio: chimico/cancerogeno Tipologia: Allarme consumatori Paese d’origine: USA Data notifica: 25/03/2019, numero lotto #T-138. Distributore in Italia Tattoo Latina MACCOTTA G. viale P. L Nervi Torre 8B Orchidee Latina. Rivenditore: Cromie Via Galliano 60 San Ferdinando Di Puglia. Attività di indagine e prelevamento svolta dai NAS di Bari, analisi eseguite dalla Agenzia Provinciale per l’Ambiente del Piemonte, riscontrata ANISIDINA (CAS 90-04-0) pari a 52,4 mg/kg I pigmenti non risultano conformi alla Risoluzione Europea 2008 Res AP (2008)1.

Banana cream

Prodotto: Banana Cream pigmento per tatuaggi Marca: INTENZE Rischio: Chimico ,cancerogeno Tipologia: Allarme consumatori Paese d’origine: USA Data notifica: 22/03/2019, lotto o SS233, art ST1021BC. Distributore in Italia Mira Tattoo Supply Via Vernieri 65 Salerno. Analisi effettuate da ARPA Piemonte riscontrata presenza di ANISIDINA (CAS 90-04-0) in concentrazione pari a 87 mg/kg. I pigmenti non risultano conformi alla Risoluzione Europea 2008 Res AP (2008)1. Campionamento svolto dal NAS Salerno.

Lining Green

Prodotto: LINING GREEN – Pigmento per tatuaggi Marca: INTENZE Rischio: RISCHIO CHIMICO/CANCEROGENO Tipologia: Allarme consumatori Paese d’origine: U.S.A. Data notifica: 21/03/2019, lotto SS204. Importatore in Italia: Micromutazioni, Napoli. Analisi effettuate da ARPA Piemonte riscontrata presenza di ANISIDINA (CAS 90-04-0) in concentrazione pari a 112 mg/kg I pigmenti non risultano conformi alla Risoluzione Europea 2008 Res AP (2008)1.

Lining red light

Prodotto: LINING RED LIGHT – Pigmento per tatuaggi Marca: INTENZE Rischio: RISCHIO CHIMICO/CANCEROGENO Tipologia: Allarme consumatori Paese d’origine: U.S.A. Data notifica: 21/03/2019, lotto SS191. Distribuito dalla ditta MICROMUTAZIONI Via Santa Teresa dei Scalzi, 72 Napoli (NA) Il campionamento è stato eseguito dai tecnici del Servizio S.I.S.P. Asl VB presso TATTOO di MARCO CUCCO, Via Bianchi Novello, 70 Villadossola (VB). Analisi eseguite dalla Agenzia Provinciale per l’Ambiente del Piemonte, che hanno documentato presenza di: ANISIDINA (CAS 90-04-0) pari a 70 mg/Kg I pigmenti non risultano conformi alla Risoluzione Europea 2008 Res AP (2008)1.

Blue Iris

Prodotto: BLUE IRIS Marca: Permablend World Famous Rischio: chimico, allergico, non ammesso all’importazione Tipologia: Allarme consumatori Paese d’origine: USA, non ammesso all’importazione Data notifica: 21/03/2019, lotto PBB/18904 ref PBB /1/2 Batch B20207, scadenza 05/23/21. Distributore in Italia W.F.T.I. SRL via Cavata 12 Latina. Presenza di metalli pesanti non ammessi,Cromo e nichel oltre i limiti; analisi effettuata a ARPA Lazio, rapporto di prova 2019/00853/00822.