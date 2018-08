Sono in aumento le temperatura in Veneto. Già nella giornata odierna 3B Meteo ha mostrato l’aumento da metà mattina.

Sabato 4 agosto

Come riporta 3B Meteo, è ancora alta la pressione e il tempo è stabile, soleggiato e caldo sulle regioni di Nordest. Scarsi i temporali di calore sulle Alpi, al più possibili tra tardo pomeriggio e prima serata sui rilievi del Trentino Alto Adige. Temperature stabili o in locale aumento, caldo intenso. Venti residui da NE a tutte le quote, nel corso del giorno a carattere di brezza sulle aree costiere. Mari da poco mossi a localmente mossi al largo.

Domenica 5 agosto

Rimane alta la pressione anche per la domenica, con tempo stabile e soleggiato, soprattutto sulle coste. In montagna consueti brevi temporali di calore pomeridiani o pre-serali, specie su Dolomiti, Carnia e Trentino. Temperature senza particolari variazioni, caldo intenso con picchi di 35/36°C sulle interne. Venti a regime di brezza, mare poco mosso o quasi calmo.

Commento del previsore veneto

TRA SOLE E IMPROVVISI TEMPORALI, CALDO SEMPRE PIUTTOSTO INTENSO: “L’anticiclone africano interessa il Nordest. Da venerdì e almeno per tutto il weekend sole prevalente su coste e pianure, con al più qualche nube a tratti; ancora isolati temporali di calore possibili invece in montagna. Nella prossima settimana ci sarà qualche insidia temporalesca in più, specie in montagna, per l’arrivo di infiltrazioni nordatlantiche. Caldo sempre piuttosto intenso ed afoso, con picchi di 35/36°C in pianura”.