Umbria, Luca Coletto è il nuovo assessore alla Sanità.

Luca Coletto alla Sanità in Umbria

Luca Coletto, ex sottosegretario nel primo Governo Conte e già assessore alla Sanità in Veneto, ricoprirà l’incarico anche in Umbria. Veronese, 58 anni, è in politica da oltre 20 anni con la Lega per la quale ha ricoperto vari incarichi istituzionali. Luca Coletto da ieri è nella nuova giunta regionale dell’Umbria presieduta da Donatella Tesei, che guida la coalizione di centrodestra.

Il buon lavoro di Zaia

“Sono felice per l’amico Coletto, per la gente umbra e per il significato che ha la sua nomina per la storia della sanità veneta” ha dichiarato il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

“In otto anni di lavoro con noi – ha aggiunto – Coletto ha segnato una stagione importante di sviluppo della Sanità veneta, realizzando riforme storiche come la revisione dell’intero sistema di cure disegnata nel precedente Piano Sociosanitario, e gestendo il settore più delicato della vita amministrativa di una Regione con equilibrio, onestà, spirito di squadra e un’esperienza che, cresciuta di giorno in giorno in otto anni, è oggi unica o quasi in Italia”.

“Con l’esperienza che ha e con la passione che sa mettere nel suo agire, Luca Coletto saprà sicuramente far crescere la qualità dell’assistenza sanitaria ai cittadini dell’Umbria, che la stanno chiedendo a gran voce. E’ accompagnato dai nostri complimenti, dalla nostra stima, e da un sincero augurio di buon lavoro”, ha concluso Zaia.