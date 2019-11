Vigili del Fuoco veronesi: formazione sul taglio delle piante ad Alpago.

Un seminario per i Vigili del Fuoco

Durante la settimana, nella foresta del Cansiglio (comune di Alpago-BL) si sono svolti due seminari sul taglio delle piante. Tali incontri formativi avevano innanzitutto lo scopo di aumentare la sicurezza per gli operatori e migliorarne la capacità risolutiva durante gli interventi. Una trentina di Vigili del fuoco dei comandi della regione Veneto ha incrementato la propria capacità di intervento su alberi di notevoli dimensioni ed altezza; il gruppo è stato guidato da alcuni esperti tree climbers professionisti.

Il corso si è svolto in due giorni, con lezioni teorico-pratiche, nelle quali i discenti hanno approfondito le conoscenze sulla struttura degli alberi di diverse specie ed hanno potuto mettere in pratica le indicazioni degli istruttori. Durante il seminario i pompieri si sono cimentati nel risolvere situazioni piuttosto difficili e potenzialmente rischiose anche per l’operatore, ottenendo eccellenti risultati.