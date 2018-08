Zoe Cristofoli e Fabrizio Corona coppia dell’estate? Dopo i rumors dei giorni scorsi e gli scatti “molto intimi” pubblicati dal settimanale Diva e Donna la bella veronese, già fidanzata di Andrea Cerioli, concorrente del Grande Fratello, e Francesco Bardi, portiere del Frosinone, smentisce a mezzo social di avere una relazione con Corona.

Zoe Cristofoli e Fabrizio Corona: fake news

“La tigre di Verona” come venne soprannominata all’epoca della liaison con Cerioli, ha infatti pubblicato una Ig stories nella quale ha scritto:”Sapete come funziona il mondo del gossip (o forse no) io ho la mia vita privata e non sono fidanzata con Fabrizio Corona..ero in Puglia per un mio lavoro. Il tempo dimostrerà sempre chi sono..! Non accetto che escano cose false sul mio conto…”

Eppure c’è chi dichiara il contrario

Nonostante ciò, negli ultimi giorni anche il giornalista Gabriele Parpiglia, amico dell’ex re dei paparazzi, avrebbe confermato la relazione tra i due con una risposta sibillina sul suo profilo Instagram . A questo punto ci chiediamo: dove sta la verità?