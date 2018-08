Zoe Cristofoli nuova fiamma di Fabrizio Corona. Bella, giovane e tatuata: Zoe Cristofoli è la nuova fidanzatina del “Re dei paparazzi”. Lo racconta Diva e Donna, da domani 8 agosto in edicola.

La “Tigre di Verona”

Ventidue anni, gli occhi da gatta e una bellezza tutta tatuata. Zoe Cristofoli è nata a Verona, è una modella che conta sul suo account Instagram 237 mila follower e, dai rumors, pare che abbia conosciuto il suo nuovo amore in Puglia: Fabrizio Corona.

Il “Re dei Vip”

Non ha di certo resistito al fascino della bella e giovane Zoe Fabrizio, soprannominato “Re dei Vip”, un titolo che forse gli è costato più di quanto si sarebbe immaginato. Il figlio dei noti giornalisti Vittorio Corona e Gabriella Previtera, vicini a Indro Montanelli, ha il doppio degli anni di Zoe, ma la stessa passione per i tatuaggi e, come è evidente, per il “bello”. Oltre agli scandali che lo hanno visto coinvolto, è noto anche come personaggio televisivo, attore e cantante.

Ex fidanzati famosi

Circondato da belle donne, Fabrizio è l’ex marito di Nina Morić con la quale ha anche un figlio, poi con la showgirl Belén Rodríguez. Chiacchiere e foto di lui e di un legame con la cantante de Le donatella Silvia Provvedi. Zoe invece? Lei ha avuto fidanzati Vip che sono stati “sfornati” negli ultimi anni: l’ex tronista di uomini e donne, oltre che concirrende del GF, Andrea Cerioli, poi nel mondo del calcio: il portiere del Frosinone Francesco Bardi e infine Luca Danese, imprenditore veronese. E ora? Davvero Corona fa battere il suo cuore?

Alcuni scatti pubblici della modella