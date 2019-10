Aggredisce un 47enne per rapinarlo, marocchino arrestato a Casaleone.

Tenta una rapina: arrestato dai Carabinieri

Un marocchino di 39 anni, nullafacente, senza fissa dimora ma, di fatto, domiciliato a Casaleone ha aggredito sotto casa un 47enne cercando di rubargli il portafoglio. La pronta reazione dell’uomo, però, lo ha messo in fuga. Il rapinatore però non è riuscito a farla franca per molto

Le indagini lampo e il fermo

Il marocchino, senza alcun timore dopo quanto commesso, ha continuato la sua vita come nulla fosse. I carabinieri della stazione di Sanguinetto, dopo un’indagine lampo, sono riusciti ad individuarlo mentre passeggiava tranquillamente per Casaleone. L’uomo è stato dunque arrestato ed ora è in attesa di giudizio.