Arrestato spacciatore italiano a Casaleone.

Arrestato spacciatore a Casaleone

I militari della stazione di Sanguinetto da qualche tempo avevano notato un insolito via vai di persone presso la casa di un pluripregiudicato per reati inerenti le sostanze stupefacenti. Si tratta di B.L. che è un cittadino italiano, classe 1959, che tra l’altro in questo periodo era anche agli arresti domiciliari. Per questo motivo le forze dell’ordine hanno deciso di controllare la situazione facendo un sopralluogo all’interno della sua abitazione.

L’irruzione da parte delle forze dell’ordine

Così ieri pomeriggio i Carabinieri hanno deciso di fare l’irruzione all’interno dell’abitazione sita a Casaleone. Durante l’azione sono riusciti a rinvenire così 30 dosi di eroina, oltre al materiale necessario per il taglio e il confezionamento della sostanza.

L’uomo ha cercato di fuggire

L’uomo alal vista dei Carabinieri ha cercato di sottrarsi all’arresto ma è stato prontamente bloccato dai militari che lo hanno poi condotto presso le camere di sicurezza della caserma di Legnago. E’ proprio a Legnago che il pregiudicato è rimasto in attesa del giudizio per direttissima che si è tenuto nella giornata di oggi. L’arresto è stato quindi convalidato ed è stata applicata la misura cautelare in carcere in attesa del processo che si svolgerà l’8 novembre