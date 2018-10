Attenzione alle truffe. Le Forze dell’Ordine invitano a prestare attenzione a due tipi di truffa in voga in questo periodo, ecco i dettagli.

In allerta

La stazione dei Carabinieri di Bardolino mette in guardia i cittadini su situazioni fraudolenti riscontrate in zona: dalla truffa dello specchietto alla telefonata a casa da parte di presunti appartenenti alle forze dell’ordine.

Truffa dello specchietto

Nel primo caso succede che durante la guida si avverte un rumore sulla carrozzeria dell’auto e subito dopo si viene raggiunti da automobilista che esibisce danno allo specchietto laterale del proprio veicolo. Inducendo in errore il malcapitato viene invitato ad una risoluzione bonaria mediante il pagamento in contante per evitare il coinvolgimento della compagnia assicurativa che, per il conseguente aumento della classe di merito, comporterebbe un costo maggiore.

Telefonata a casa

Nel secondo caso succede di ricevere una telefonata sull’utenza fissa di casa da falso appartenente alle forze di polizia o dipendente del Tribunale. Verrà detto che il coniuge o il figlio ha avuto un sinistro stradale con feriti per il quale è sottoposto ad indagini ed al trattenimento da parte delle forze di polizia. A comprova della veridicità verrà fornito un numero telefonico da richiamare al quale risponderà la medesima persona che inviterà a preparare denaro per pagare ed assistere il familiare coinvolto nel sinistro stradale. Di lì a breve sopraggiungerà a casa un uomo per ricevere i soldi.

Chiamare sempre le Forze dell’Ordine

In entrambi i casi si consiglia di avvisare sempre, senza alcuna remora, le Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia Locale, Polizia Stradale). Il numero della stazione dei Carabinieri di Bardolino è lo 045/7210026.