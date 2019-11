Auto si ribalta a San Giovanni, code lunghissime in Transpolesana.

Incidente a San Giovanni Lupatoto

Traffico in tilt nel tratto finale della Transpolesana, subito dopo la galleria di San Giovanni Lupatoto. Dalle prime informazioni in nostro possesso un auto si sarebbe ribaltata poco prima delle 9 a causa di un incidente stradale che ha coinvolto diversi veicoli andando a bloccare la carreggiata. Nello scontro sono rimaste coinvolte 4 persone: al momento non si hanno notizie delle loro condizioni.

Traffico in tilt

Il traffico sulla parte finale della SS434 è completamente bloccato e si stanno formando code chilometriche.