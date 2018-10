Scoperti oltre 12.500 litri di rifiuti speciali in un capannone di San Bonifacio.

Carabinieri sequestrano 114 fusti pieni di rifiuti speciali

Sono stati i carabinieri del Noe di Treviso a scoprire e porre sotto sequestro ben 114 fusti contenenti solventi e vernici di scarto. Grazie a un’intensa attività di indagine i militari sono giunti al capannone di San Bonifacio nella disponibilità di una ditta del luogo, adibita ad officina e carrozzeria di veicoli industriali, dove hanno trovato i rifiuti speciali.

Identificate tre persone

Identificate tre persone: il titolare dell’officina, sprovvisto di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, e due giovani che non sono stati in grado di giustificare la propria presenza in quel luogo. I carabinieri, inoltre, sono riusciti a risalire all’azienda che aveva prodotto quei rifiuti; si tratta di un’ex conceria del veronese. Sempre della provincia di Verona è anche l’azienda che si è occupata del trasporto dei fusti.

La denuncia

Denunciati tutti a piede libero i protagonisti di questa vicenda, l’accusa nei loro confronti è quella di concorso nel reato di gestione illecita di rifiuti.