Caso Samira, il marito indagato per omicidio e occultamento di cadavere

Prosegue il giallo sulla scomparsa di Samira El Attar, 43 anni, giovane mamma marocchina della quale non si hanno notizie dal 21 ottobre. La donna è scomparsa nel nulla dopo aver accompagnato la figlia a scuola, come faceva ogni giorno. La donna nello specifico è scomparsa da Stanghella (Pd) ma le ricerche si sono allargate in tutto il Veneto. Ora c’è una svolta nel caso, è indagato per omicidio e occultamento di cadavere Mohamed Barbri, marito di Samira.

Aperto il fascicolo per sequestro di persona

La Procura di Rovigo aveva deciso di aprire un fascicolo per sequestro di persona a carico di ignoti ma, dopo il ritrovamento della scarpa e del portachiavi di Samira, la Procura ha deciso di aggiornare il capo di imputazione in omicidio e occultamento di cadavere e ha iscritto all’interno del registro degli indagati il marito Mohamed. In questo momento è in corso un vertice dei carabinieri in Procura a Rovigo.