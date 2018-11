Controlli straordinari da parte della polizia di Stato. Servizio di controllo sulle strade e nei locali di Legnago verifiche su oltre 350 autovetture, 7 locali e 42 persone.

Precedenti per il 50% dei controllati

Con l’obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità nelle zone di maggior degrado, gli agenti della Polizia di Stato hanno svolto, nella giornata di ieri, giovedì 8 novembre, un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Legnago.

Gli accertamenti, svolti da personale della Volanti, unitamente a equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto”, personale della Squadra Mobile e della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, hanno interessato la Stazione Centrale e le zone limitrofe per estendersi poi ad alcuni locali del centro. Sette, in totale, gli esercizi controllati durante il pomeriggio; quarantadue le persone identificate, ventuno delle quali con a carico precedenti penali.

Violazioni amministrative rilevate

Le verifiche svolte dagli agenti hanno consentito di rilevare diverse violazioni di tipo amministrativo che gli operatori di Polizia della Divisione P.A.S.I. notificheranno nei prossimi giorni ai titolari degli esercizi interessati. Oltre alle violazioni amministrative, che ammontano complessivamente a circa 6 mila euro, gli agenti hanno provveduto ad inoltrare una segnalazione ai Monopoli di Stato per irregolarità sui giochi rilevate all’interno di uno dei locali sottoposti ad accertamento.

Oltre trecentocinquanta vetture controllate

Il servizio straordinario di controllo, svolto con la collaborazione di un equipaggio del Comando di Polizia Locale del Comune di Legnago, ha interessato anche le strade di accesso al paese: in prossimità dell’uscita di Legnago Sud della Transpolesana, in via Europa, è stato effettuato un posto di blocco che ha consentito di controllare, grazie al Sistema elettronico di tracciamento targhe “Mercurio”, ben 353 autovetture.

I servizi si ripeteranno anche nei prossimi giorni per garantire un sempre maggior livello di sicurezza nel territorio.