Un nuova vittima sulle strade veronesi. Questa sera, intorno alle 18.40, una donna è stata investita a Tombazosana, frazione di Ronco all’Adige.

Attraversa la strada e viene centrata in pieno

La donna stava attraversando a piedi via Cavalieri di Vittorio Veneto quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stata centrata in pieno da un’auto guidata da un giovane.

Deceduta sul posto

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con un’ambulanza infermierizzata e un’automedica, ma per la donna non c’è stato nulla da fare e si è potuto solo costatarne il decesso. Giunta anche una pattuglia della polizia stradale che avrebbe anche ritirato la patente al giovane alla guida.