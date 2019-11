Duro scontro di gioco avvenuto a Fumane nella serata di oggi, martedì 26 novembre. Secondo le prime informazioni l’incidente sportivo è avvenuto al campo di calcio del paese che si trova in via Progni. Ad avere la peggio è stato un ventenne. Sul posto sono dovuti intervenire i sanitari del 118 che lo hanno soccorso e poi trasportato d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento in codice rosso.