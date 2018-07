Incendio ad Arcole in via Borgoletto. A lanciare l’allarme gli operai di un cantiere vicino alla casa andata in fiamme.

Incendio ad Arcole in via Borgoletto

Incendio, ad ora di pranzo, nel comune di Arcole, in via Borgoletto. Per cause ancora al vaglio dei Vigili del Fuoco, in un appartamento si sono sviluppate le fiamme che in poco tempo hanno avvolto l’intero piano, sprigionando un’importante nube nera.

La dinamica

Intorno alle 12 ai Vigili del Fuoco è arrivata la richiesta di intervento da parte dei residenti. Fortunatamente, all’interno dell’abitazione non era presente nessuno al momento del rogo. Al rientro dal lavoro il proprietario si è trovato i pompieri in casa intenti a domare le fiamme. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di San Bonifacio.