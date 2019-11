Incidente in A4, oltre 4 chilometri di coda.

Poco dopo le 10.30 è avvenuto un tamponamento in A4. Due le auto coinvolte nell’incidente avvenuto in corsia di sorpasso tra i caselli di Montebello e Soave in direzione Milano. Non ci sarebbero stati feriti. Pesanti le ripercussioni sul traffico con code oltre i 4 chilometri.