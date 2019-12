Intossicazione da monossido ad Alpo: 3 persone in ospedale

Tre persone sono finite in ospedale a causa di una intossicazione da monossido ad Alpo di Villafranca in via Saluzzo, poco dopo le 16 di questo pomeriggio. Nessuno dei tre sarebbe in pericolo di vita. Gli intossicati sono stati trasportati all’ospedale di Villafranca in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri di Villafranca e i vigili del fuoco.