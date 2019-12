Investito 50enne in Porta Palio, trasportato in codice rosso.

Alle 10.20 di questa mattina, martedì 24 dicembre, si è verificato l’investimento di un pedone a Verona e nello specifico nello Stradone Porta Éalio in incrocio con la circonvallazione.

Il fatto

Il pedone è stato investito da una vettura per cause ancora da definire. L’uomo, di circa 50 anni, è stato trasportato all’ospedale di Borgo Trento in codice rosso. Sul posto è stata inviata 1 automedica, 1 ambulanza e i Vigili Urbani.