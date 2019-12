La Dea bendata bacia Vicenza: 500mila euro a Rossano Veneto

A Rossano Veneto, in provincia di Vicenza, è stata realizzata una vincita di 500mila euro con il Gratta e Vinci. Il tagliando fortunato da 5 euro della serie “Il Miliardario” – come riporta l’agenzia Agimeg – è stato acquistato presso la tabaccheria “Al Sole” di via della Salute.

Win for Life: centrato a Valdagno (VI) un “10” da 54.430 euro

Nessuna rendita ma nel concorso delle 18:00 di venerdì 20 Dicembre del Win For Life Classico è stato centrato un “10” da 54.430,70 euro a Valdagno (VI). La vincita – come riporta l’agenzia Agimeg – è stata realizzata con una schedina “QuickPick” da due euro giocata da “Caffè Trento” in Viale Trento 23. La combinazione vincente del concorso è stata 3 5 8 9 12 14 17 18 19 20, Numerone 18. Fino ad oggi Win for Life con tutte le sue modalità di gioco ha distribuito 454 rendite.