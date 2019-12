L’Associazione nazionale Carabinieri cerca nuovi volontari a Legnago.

AAA Cercasi nuovi volontari

L’amministrazione di Legnago ha rinnovato la convenzione con A.N.C. L’Associazione Nazionale Carabinieri – Volontari, per la tutela della sicurezza dei cittadini fino al 2020, ecerca nuovi volontari per il servizio di supporto al controllo della viabilità in occasione di manifestazioni, l’osservazione e il monitoraggio di parchi, giardini e luoghi pubblici finalizzati all’assistenza delle categorie deboli della popolazione.

Venerdì 6 dicembre alle ore 20,45, in sala civica di via Matteotti 6, sarà presentata l’attività dell’associazione nel Territorio.

Interverranno l’assessore alla Sicurezza Luca Falamischia, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Legnago capitano Lucio De Angelis, il comandante della Polizia Locale Luigi De Ciuceis, il presidente dell’Anc Luca Faccini e il coordinatore dell’Anc Alex Contri.