Problemi quest’oggi a Gardaland. In una giornata caratterizzata dal grande afflusso di pubblico, una delle attrazioni più amate e spettacolari, Fuga da Atlantide, ha avuto un possibile problema tecnico. Le persone che si trovavano a bordo delle imbarcazioni, infatti, sono state fatte evacuare dal personale del parco. I passeggeri sono rimasti interdetti da questa decisione, presa per garantire la sicurezza . I tecnici hanno poi continuato a lavorare per capire le cause del problema.