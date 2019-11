Reparto a cavallo sui Bastioni: sequestrato un etto di droga.

Pattuglie a cavallo e cinofili della Polizia sui Bastioni

Nell’ambito delle iniziative volute dal Questore di Verona durante il periodo di Fiera Cavalli, oltre alla prestigiosa presenza della Fanfara, sono stati organizzati alcuni servizi mirati di prevenzione dei reati, svolti con l’ausilio delle pattuglie ippomontate della Polizia di Stato.

Oltre ai numerosi servizi di ordine e sicurezza pubblica, antiborseggio e anti bagarinaggio svolti dagli agenti della Questura di Verona, sia all’interno del centro espositivo che nelle vie immediatamente limitrofe al quartiere fieristico, ieri pomeriggio le pattuglie dal Reparto a Cavallo del Centro di Coordinamento della Polizia di Stato di Ladispoli hanno eseguito una capillare attività di monitoraggio, volta al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, concentrandosi in particolar modo sulla zona dei Bastioni.

Il sequestro di un etto di sostanze stupefacenti

Nello specifico, l’attività svolta dal personale del Reparto, affiancato dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona, e da due unità cinofile specializzate in servizi antidroga, ha condotto al sequestro, a carico di ignoti, di circa un etto di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana, già suddivise in involucri per la vendita.

L’attività nel suo complesso, oltre a condurre al sequestro della droga abbandonata, probabilmente nascosta dai pusher e pronta per essere prelevata in un secondo momento, ha consentito di identificare diverse persone, alcune delle quali sono state accompagnate presso gli Uffici di Polizia per essere sottoposte ad accertamenti.

Nei confronti di tre cittadini extracomunitari, irregolari sul territorio nazionale, sono state avviate le pratiche previste dalla vigente normativa in tema di immigrazione, mentre, uno di questi, cittadino marocchino di 31 anni, è stato denunciato a piede libero per aver violato l’ordine di lasciare il territorio nazionale già disposto nei suoi confronti dal Questore.