Ritrovato Fabrizio Melodia: era fuggito con una donna

E’ stato rintracciato nel pomeriggio di ieri Fabrizio Melodia, il 43enne di Mira che era ricercato in tutta Italia, dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla moglie.

A quanto si è appreso si tratta di un allontanamento volontario: una fuga d’amore. L’uomo è stato rintracciato in ottima salute, nel Milanese, insieme ad una donna conla quale avrebbe intrecciato una relazione.

Mesi di bugie e mezze verità

Nei mesi scorsi Fabrizio aveva raccontato alla moglie Sabrina di essersi trasferito, per lavoro, in Abruzzo. I due coniugi non si vedevano da qualche mese ma Melodia aveva annunciato il suo rientro per festeggiare insieme il Natale. Nell’ultima telefonata, la sera del 22 dicembre, l’uomo aveva spiegato alla moglie: “Sono in un autogrill lungo l’autostrada, vicino a Pesaro”. Poi più nulla. Cellulare spento. Nessuna notizia. Di qui l’accorato appello social di Sabrina: “Aiutatemi a trovare Fabrizio”.