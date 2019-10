Sciopero venerdì 25 ottobre: a rischio metro, bus e tram.

Si prospetta un venerdì infernale soprattutto per chi usa i mezzi pubblici. Venerdì 25 ottobre 2019 è infatti in programma uno sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base. Previste manifestazioni a: Milano, Torino, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Catania. Ma i disagi si faranno sentire anche in Veneto.

Sciopero venerdì 25 ottobre: sarà caos?

Stop, dunque, a tram, autobus e metropolitane per tutta la giornata.

Atm Milano ha già emesso una nota in cui sottolinea che il personale dei mezzi di superficie incrocerà le braccia dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Più soft la protesta in metropolitana, con il personale che si fermerà dalle 18 sino al termine del servizio.

Anche i treni a rischio

Possibile anche lo stop dei treni dalle 21 di giovedì 24 ottobre 2019 sino alle 21 di venerdì 25. Possibile che si fermino anche i lavoratori di Autostrade dalle 22 di giovedì per 24 ore.

Per i trasporti, ad ogni modo, saranno comunque rispettate le fasce di garanzia.

