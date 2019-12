Scompare mentre torna a casa per Natale, apprensione a Mira

Ormai da cinque giorni non si hanno più notizie di Fabrizio Melodia, 43enne di Mira (Venezia). L’uomo è scomparso mentre rientra a casa dall’Abruzzo per le feste di Natale. Di Fabrizio Melodia, conosciuto nel mondo dell’associazionismo, si sono perse le tracce la notte del 22 dicembre.

L’allarme lanciato dalla moglie sui social

La vigilia di Natale la moglie, Sabrina Vian ne ha denunciato la scomparsa alla tenenza dei Carabinieri di Mira. Ieri pomeriggio l’allarme è stato lanciato attraverso i social, e la ricerca di Fabrizio è diventata virale.

“Ciao a tutti gli amici di Fabrizio Melodia – ha scritto Sabrina Vian postando delle foto del marito – sono sua moglie e vi chiedo aiuto. Non ho più sue notizie dal 23 dicembre. Sono stata dai carabinieri per fare denuncia di scomparsa. Se qualcuno ha qualche informazione, mi contatti via Fb o tramite messaggio privato». Sabrina racconta: “Mi ha chiamato domenica 22 alle 22.50 era in auto, a un autogrill lungo l’autostrada in prossimità di Pesaro. Lui non guida ma stava rientrando insieme ai due professori di Marghera con cui sta collaborando da mesi, come sceneggiatore, per un servizio commissionato da Sky International e che a settembre, lo aveva portato all’Aquila e in alcune zone dell’Abruzzo, ospite dei due docenti, e da allora non era più rientrato a Mira. Mi ha detto che stava tornando – continua Sabrina – e di non preoccuparmi dei regali di Natale per gli zii, che il 24 avremmo potuto prenderli insieme. Lui però a Mira non è mai arrivato e il cellulare è spento da giorni ormai”.