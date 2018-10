Un giovane ragazzo di 17 anni è scomparso da Sant’Ambrogio di Valpolicella.

Ragazzo non fa ritorno a casa

Il ragazzo ieri non ha fatto ritorno a casa e questa mattina, venerdì 12 ottobre, sono entrate in azione le squadre del soccorso alpino di Verona e i vigili del fuoco per provare a rintracciarlo.

Nessuna traccia dl ragazzo scomparso nei dintorni del paese

Gli uomini del soccorso alpino hanno battuto palmo a palmo tutta la zona intorno al comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella ma gli le ricerche hanno dato esito negativo. Anche i vigili del fuoco hanno fatto rientro poco dopo le 16.00 dal momento che il giovane sembrerebbe essere stato visto dirigersi verso Verona.

Forse era diretto in stazione

Alcuni testimoni, infatti, dichiarano di averlo notato mentre prendere un autobus di linea diretto alla stazione di Porta Nuova. Le ricerche, a questo punto, sono state prese in carico dai carabinieri di Verona che stanno perlustrando la zona e stanno cercando il ragazzo scomparso anche con l’ausilio delle telecamere che s trovano nei pressi dello scalo veronese.