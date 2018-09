Scontro all’incrocio di Isola della Scala. Colluttazione con ferito questa serata, sul posto i carabinieri e l’ambulanza.

Incidente

Una moto e un’auto si sono scontrati oggi, lunedì 10 settembre, intorno alle 20 a Isola della Scala, al semaforo che si trova nella zona centrale del paese. Pare che l’auto stesse eseguendo una svolta a sinistra e sia andato a collidere con il motorino.

Un ferito

Nello scontro avvenuto esattamente all’incrocio tra via Mazzini, via Vittorio Veneto, via spaziani e via Camillo benso di Cavour è rimasta ferita una persona, pare in maniera non grave.

Soccorsi

Sul posto sono accorsi l’ambulanza che si è occupata del ferito e una pattuglia dei carabinieri che al momento sta dirigendo il traffico. A terra sono presenti dei pezzi di vetro di dimensioni moderate.