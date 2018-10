Spacciatore aggressivo finisce in manette. L’uomo ha prima tentato di disfarsi della droga e poi ha preso a calci e pugni i carabinieri.

Trentacinquenne pregiudicato

Ieri notte, i carabinieri della stazione di San Michele Extra hanno tratto in arresto un marocchino classe 1983, pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Cocaina

L’uomo è stato fermato dai militari dell’Arma in via monte Tesoro per un semplice controllo. Mostratosi subito agitato e nervoso, ha provato infatti a disfarsi immediatamente di quanto avesse nelle tasche, ma senza successo. L’occhio attento dei militari è infatti caduto proprio su quanto il marocchino avesse provato a buttar via: 70 grammi di cocaina.

Violenza e arresto

Recuperata la sostanza stupefacente, i carabinieri hanno iniziato le attività di identificazione, ma è stato proprio a quel punto che il soggetto ha dato in escandescenza. Fuori di sé per esser stato colto con la droga, ha preso a calci e pugni gli operanti, che con non poca difficoltà sono finalmente riusciti a bloccarlo e condurlo in caserma in stato di arresto. Questa mattina la direttissima.