Un maxi tamponamento si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 11 novembre, all’altezza del raccordo autostradale di Verona Est. Almeno cinque i veicoli coinvolti nell’incidente, quattro automobili più un mezzo pesante, che si è verificato intorno alle 17.55.

Sei persone ferite, una grave

Una persona è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento dai sanitari del 118. Altri tre adulti più due bambini, invece, sono stati trasportati all’ospedale di San Bonifacio, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Disagi per quanto riguarda la circolazione.