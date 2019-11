Anna Ghisleni in mostra alla Galleria Arianna Sartori di Mantova.

La Galleria Arianna Sartori di Mantova, nella sala di via Cappello 17, presenterà la mostra “Lungo il viaggio” della pittrice bergamasca Anna Ghisleni, dal 30 novembre al 12 dicembre 2019. L’inaugurazione si terrà sabato 30 novembre alle 17 alla presenza dell’artista.

Numerose le collettive

La Ghisleni è molto conosciuta anche in terra mantovana, visto il sodalizio con la Galleria d’Arte Arianna Sartori di Mantova e con la Casa Museo Sartori di Castel d’Ario, è portato avanti da diversi anni sia con esposizioni personali che con grandi collettive. Una prima collettiva nel 2005, le personali “…camminando” nel 2007, “Il lungo inverno” nel 2008, “Blu-Verde” nel 2009, una collettiva a tre artisti nel 2013, la rassegna “L’arte italiana dalla terra alla tavola” alla Casa Museo Sartori di Castel d’Ario nel 2015, la personale “Cover to covers” nel 2016, la rassegna “50anni d’Arte in Lombardia” alla Casa Museo Sartori di Castel d’Ario nel 2016, la rassegna “l’Arte tra paesaggi e periferie” alla Casa Museo Sartori di Castel d’Ario nel 2018.