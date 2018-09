Cicap Fest: tre giorni di scoperte al festival della scienza. Workshop, laboratori e incontri stimolanti dal 14 al 16 settembre 2018.

Il festival

Pensato con e per gli amanti della scienza, il Cicap fest è un invito a scoprire in maniera divertente tante curiosità. Si terrà a Padova, dal 14 al 16 settembre, è il festival della scienza e della curiosità affronterà interrogativi e misteri della vita quotidiana, con gli strumenti adatti per discernere tra verità e bugie.

Spettacoli, conferenze, laboratori, più di 200 eventi per grandi e piccoli. Ospiti speciali Piero Angela e lo psicologo inglese Richard Wiseman, oltre a tanti altri bei nomi della scienza, della divulgazione e dello spettacolo. Una straordinaria palestra per il tuo cervello. Scopri sotto il programma di un evento a cui non potrai mancare.

Cicap

Ci sarano un centinaio di relatori straordinari per il mondo delle scienze. Promosso dal CICAP, in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova e il Comune di Padova, con il patrocinio dell’Istituto Superiore della Sanità, con Partner Istituzionali come Istituto Mario Negri, Fondazione Umberto Veronesi, Fondazione Città della speranza, Orto botanico di Padova e il MUSME, Museo di storia della medicina, la Fondazione Antonveneta come Partner, Coop Alleanza 3.0 e I.N.D.I.A. come Sponsor, e con la Media partnership de il mattino, Focus, IlBoLive e PLaNCK!, questa prima edizione del CICAP Fest mira a fornire al pubblico punti di riferimento e strumenti di indagine acquisiti dalla scienza per orientarsi tra verità e bugie del vivere quotidiano.

E lo farà con la collaborazione di alcuni tra i più bei nomi della divulgazione, della scienza e del panorama culturale italiano.

Programma per tre giorni di scoperte

Tutti gli eventi che ricadono all’interno delle testatine di colore blu sono compresi nell’iscrizione al CICAP Fest, tutti quelli con la testatina di colore rosso, invece, sono gratuiti e fino a esaurimento posti. Più sotto troverai le diverse quote di iscrizione: una volta scelta quella adatta a te, nella scheda potrai scegliere gli eventi a cui desideri partecipare. Poiché ciascuno di quegli eventi ha posti limitati è necessario prenotarsi da subito per non rischiare di non trovare posto. Al termine della registrazione troverai un riepilogo degli appuntamenti da te scelti.

SCARICA IL PROGRAMMA IN FORMATO PDF

OPPURE SFOGLIALO QUI: