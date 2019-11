Cosa fare a Verona e provincia: gli eventi del weekend 16-17 novembre.

Cosa fare a Verona e provincia

Il tanto atteso weekend è arrivato ma, con il maltempo non è sempre semplice riuscire a scegliere che cosa fare. Se avete voglia di vivere la bellezza di Verona, non potrete di certo farvi sfuggire i Mercatini di Natale con le numerose specialità enogastronomiche e con la possibilità di poter acquistare gli oggetti d’artigianato e trovare tante idee regalo. Per tutti coloro che amano il fai da te o che voglio trovare delle idee regalo uniche e “hand made”, sempre a Verona, all’ex Arsenale sabato 16 e domenica 17 novembre non perdetevi l’atteso appuntamento “Storie creative – Il mercatino dell’hand made”. Se vi spostate invece a Palazzo Orti Manara non erdetevi la prima edizione del Festival della Scienza denominato “Oltre la Luna” mentre nella zona fiere sia sabato che domenica si terrà il Festival del Futuro. Per tutti coloro che invece amano correre o camminare, non perdetevi la nuova edizione della Verona Marathon che si svolgerà domenica. Alla Gran Guardia potrete invece vedere la mostra d’arte dal titolo “Il tempo di Giacometti da Chagall a Kandinsky” che resterà visitabile fino al 5 aprile 2020 senza dimenticare, sempre alla Gran Guardia, l’avvio della tradizionale mostra natalizia “Presepi dal Mondo” con oltre 400 presepi.

Che cosa fare in provincia

Se invece non volete trascorrere del tempo in città, a Brenzone potrete visitare l’Antica fiera di Santa Caterina, se invece vi spostate a Castelnuovo del Garda dal 16 al 18 novembre potrete vedere l’Antica fiera di Cavalcaselle. Per chi sta cercando degli addobbi di Natale, non perdetevi il Villaggio di Natale visitabile a Bussolengo al Flover Garden Center, mentre tra le iniziative enogastronomiche a Isola della Scala è ancora disponibile la “Fiera del bollito con la Pearà” . Se ci spostiamo nel Comune di Veronella, potrete prendere parte alla “Festa della Verza Moretta” che è iniziata ieri, venerdì 15 novembre e proseguirà fino al 24 novembre. Sabato 16 novembre, alle 20.45 e domenica 17 novembre, alle 16 (riservato alle famiglie) doppio appuntamento per lo spettacolo “Aladino e la lampada meravigliosa” al Teatro Salieri di Legnago.