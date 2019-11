Giovani investono sul territorio valorizzando le tradizioni enogastronomiche.

Giovani investono sul territorio

Scambi di buone pratiche sulla nuova economia territoriale: questo il fulcro dell’attività formativa in questi giorni a Valeggio sul Mincio (VR) nell’ambito del progetto formativo “Restaurant Business Management” organizzato dalla Fondazione ITS Academy Turismo Veneto. Grazie all’impegno della direttrice Enrica Scopel, della coordinatrice Katiuscia Doretto e della tutor Arianna Berton, oltre alle lezioni in aula, il percorso prevede una serie di incontri sul territorio presso le aziende che con tenacia hanno portato avanti attività di “restaurant business management”.

Fausto Faggioli ha incontrato i giovani

L’incontro con Fausto Faggioli, territorial marketing manager è stato occasione per un focus sulla valorizzazione del territorio attraverso un piano strategico, comprendente temi come la diagnosi potenziale del territorio, analisi tendenze, domanda, offerta, concorrenza. Il percorso ha messo in risalto soprattutto idee giovanili, considerando la presenza dei corsisti e per far si che i giovani anziché abbandonare i territori di origine riscoprano le infinite risorse economiche e umane di cui essi sono ricchi. “Questa è la nuova direzione in cui la formazione è chiamata ad operare – afferma la direttrice Enrica Scopel – per far si che le nuove generazioni diventino protagoniste attive dei loro percorsi di crescita e di arricchimento nei territori di appartenenza. Credo che tutto questo possa realizzarsi unicamente se anche noi iniziamo a guardare la realtà che ci circonda con occhi diversi, valorizzando la bellezza dei nostri territori e la forte identità che li caratterizza.”

Un settore in crescita

“Il turismo “tailor made” è un settore in crescita – aggiunge Fausto Faggioli – e attraverso la filiera “Agricoltura-Turismo-Cultura-Ambiente” è in grado di offrire ai giovani molte opportunità di lavoro per ogni tipo di talento e preparazione professionale. In futuro si parlerà sempre più di “prodotto-destinazione”, dobbiamo quindi investire sull’Identità, sull’unicità dei luoghi e delle persone che vi abitano, rafforzando il brand e sviluppando progetti di comunicazione coerente ed integrata per soddisfare la sempre crescente attenzione del cliente/turista/ospite finale nell’ottenere un prodotto “tailor made”, su misura e di alta qualità che rispetti e contenga standard emozionali elevati”. “Costruiamo idee sul futuro economico dei nostri territori, – conclude il gruppo ITS Academy Turismo Veneto (Restaurant business management) – e siamo determinati a rinnovare l’offerta attraverso idee innovative spendibili sul nostro territorio. Grazie a questo percorso abbiamo sviluppato delle competenze sinergiche volte a promuovere il naturale progresso dello sviluppo economico territoriale, aprendo le porte all’internazionalizzazione di questa straordinaria terra con l’anima e il sorriso, attivando progetti di rete con altri giovani, con le istituzioni e con altri imprenditori competenti nel campo dello sviluppo territoriale. Innovazione, determinazione, valorizzazione delle tradizioni e dei paesaggi, sono le parole chiave che guidano il nostro progetto e che mirano ad un obiettivo comune. Siamo pronti ad investire su noi stessi, mettendoci in gioco al fianco dei rappresentanti del settore.”

Gruppo di lavoro: Enrica Scopel, Katiuscia Doretto, Arianna Berton, Fausto Faggioli, Pedretti Chiara, Sganzerla Giacomo, Castagnaro Alberto, Oliosi Lisa, Angeri Alberto, Pezzolla Micky, Cirnat Alexandra, Venturelli Leonardo, Benedetti Leonardo, Brighenti Matteo, Sartori Gianluca, Simone Alfano, Defilippi Venezia Federico, Lenotti Eliana, Lenotti Myriam, Turato Sofia, Todesco Giulia, Vassenelli Francesca, Franchini Samuele, Bonizzi Mattia.