Il calendario Pirelli 2020 dedicato a Giulietta.

Il The Cal 2020 parla veneto

Parla italiano il nuovo calendario Pirelli 2020. La più famosa tra gli innamorati, Giulietta, è il soggetto ispiratore di The Cal 2020. Ad immortalare le Giuliette del 2020 è il fotografo Paolo Roversi, primo italiano a firmare l’iconico calendario, intitolato “Looking for Juliet” e giunto alla sua 47esima edizione. A far da cornice alla presentazione la città di Verona.

Nove le moderne Giuliette

Nove le protagoniste chiamate a interpretare il ruolo di Giulietta, un casting che le vede posare ognuna attraverso la propria forma di arte e personalità: le attrici britanniche Claire Foy, la giovane Regina Elisabetta della serie “The Crown”, Mia Goth, ed Emma Watson, le statunitensi Kristen Stewart, Indya Moore, prima modella transessuale a sfilare per le case di moda, e Yara Shahidi; la cantante pop cinese Chris Lee e la cantante catalana Rosalia. Special guest Stella Roversi, artista franco-italiana, già modella per diverse campagne del padre Paolo.

Oltre al calendario anche un cortometraggio

Oltre al calendario, Roversi ha realizzato anche un cortometraggio di 18 minuti in cui interpreta se stesso nel ruolo di un regista. “Sono ancora alla ricerca di Giulietta e penso la cercherò sempre, perché in fondo Giulietta è un sogno e non diventerà mai realtà”, ha spiegato Roversi.