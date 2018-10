Innocoltur: il progetto giornaliero per il turismo. Domani a Venezia il convegno su strategie di promozione culturale e turistica nell’area Adriatica.

Raccontare il territorio

Si terrà domani, martedì 23 ottobre, a Palazzo Grimani a Venezia, con inizio alle 9.30, il convegno rivolto agli operatori del settore turistico e museale, a ricercatori e studenti, dal titolo “Raccontare il territorio, comunicare l’Europa. Strategie di promozione culturale e turistica nell’area adriatica”, organizzato dalla Regione del Veneto, partner del progetto europeo INNOCULTOUR.

Innocultour

INNOCULTOUR (Innovation and promotion of adriatic cultural heritage as a tourism industry driver) è un progetto transfrontaliero finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A, Italia – Croazia 2014 – 2020, con il quale si punta ad accrescere la visibilità di siti di rilevanza culturale e ambientale della costa adriatica meno noti al grande pubblico.

Sviluppo e innovazione

Se l’obiettivo generale è quello di contribuire a uno sviluppo territoriale più equilibrato, Innocultour intende in particolare sviluppare l’innovazione e la promozione come driver per lo sviluppo turistico, attraverso l’integrazione delle nuove tecnologie legate all’industria creativa e culturale con l’offerta museale tradizionale.

Migliorare la promozione

Attraverso la cooperazione transfrontaliera si vuole aumentare l’efficienza della promozione del patrimonio culturale nelle aree costiere italiane e croate che hanno comuni caratteristiche, condividendo politiche di diversificazione dell’offerta turistica ed esempi di buone pratiche.

I musei inseriti

Sono coinvolti nel progetto il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo e il Museo Civico della Laguna sud di Chioggia: questi due siti saranno così inseriti all’interno di una rete di promozione culturale e turistica e saranno dotati di strumenti tecnologici innovativi per favorirne la fruizione da parte dei visitatori.

La pagina web di Innocultour è: https://www.regione.veneto.it/web/cultura/innocultour