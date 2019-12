“Merita fiducia”, l’attestato consegnato all’Avis di Palù.

“Merita fiducia”, l’attestato consegnato all’Avis di Palù

Oggi è un bel momento di festa per l’Avis di Palù che ha ritirato l’attestato “Merita Fiducia”. I soci e i simpatizzanti dell’associazione sono felici di questo riconoscimento che è stato conferito oggi.

Il riconoscimento importante

Stiamo parlando del marchio etico pensato per le organizzazioni di volontariato veronesi, promosso dal Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) di Verona. Nello specifico è una certificazione che porta le associazioni a dimostrare la propria capacità di rendicontare l’attività da un punto di vista economico e sociale, documentare le raccolte fondi in modo trasparente e apprendere modalità efficaci di raccontare e promuovere il proprio operato al mondo esterno, in particolare ai potenziali donatori e sostenitori.