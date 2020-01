“Mozart a Verona”, arriva il secondo atteso evento.

Per celebrare il 250esimo anniversario a ricordo del viaggio del giovane Mozart a Verona e degli indimenticabili eventi che lo caratterizzarono è nata la rassegna “Mozart a Verona”, una serie di iniziative programmate con il progetto Fondazione Cariverona Cultura insieme a Comune di Verona, Accademia Filarmonica di Verona e Fondazione Arena, attraverso alcuni concerti in sedi prestigiose e con una preziosa mostra presso la Biblioteca Civica, nell’ottica di una collaborazione che intende proseguire in futuro con altri progetti congiunti, con l’obiettivo di mettere in rete risorse e competenze delle diverse Istituzioni a servizio dello sviluppo culturale ed economico della città. Grande attesa ora per il concerto di martedì 7 gennaio alle ore 20.30 presso la Chiesa di San Tomaso Cantuariense, il tradizionale appuntamento musicale per celebrare la storica esecuzione mozartiana del 7 gennaio 1770. L’organo custodito presso la Chiesa di San Tomaso, datato 1716 e realizzato da Giuseppe Bonatti, fu suonato dal giovane compositore durante uno dei suoi tre viaggi in Italia accompagnato dal padre che così narra dell’occasione: “Dopo pranzo ci siamo recati alla Chiesa di San Tomaso per suonare sui 2 organi di questa chiesa, e, sebbene questa decisione fosse stata presa solo durante il pasto e fosse stata resa nota al Marchese Carlotti e al Conte Pedemonte con un paio di biglietti, tuttavia al nostro arrivo si era radunata in detta chiesa una tal massa di folla, che avevamo a malapena lo spazio per scendere dalla carrozza. C’era una tal ressa che siamo stati costretti a passare dal Convento, dove in un attimo ci sono corse dietro così tante persone, che non avremmo trovato posto se i Padri, che già ci attendevano al portale del Convento, non ci avessero preso in mezzo a loro. Passata la porta il trambusto divenne ancora maggiore, perché tutti volevano vedere il piccolo organista. (Salzburg, Internationale Stiftung Mozarteum, Bibliotheca Mozartiana, MBA 152, Brief, Lettera di Leopold Mozart, alla moglie Anna Maria, Verona, 1770, gennaio 7)” Questo speciale e prezioso organo verrà suonato durante l’appuntamento del 7 gennaio da un raffinato e prestigioso interprete, il M° Andrea Marcon, Direttore delle iniziative musicali di Fondazione Cariverona, accompagnato dalla Venice Baroque Orchestra e dal Coro del Friuli Venezia Giulia, con i solisti Margriet Buchberger soprano, Francesca Ascioti contralto, Giacomo Schiavo tenore, Federico Benetti basso. Il programma della serata prevede l’esecuzione di sei composizioni dell’artista settecentesco: Exultate jubilate KV 165; Quattro sonate da Chiesa (eseguite sull’organo Bonatti del 1716 sul quale suonò Mozart il 7 gennaio 1770); Messa dell’incoronazione KV 317.