Roberto Vecchioni, concerto di Natale per Airc.

Roberto Vecchioni, concerto di Natale per Airc

E’ previsto per venerdì 20 dicembre il “Concerto di Natale per Airc con Roberto Vecchioni” a favore della ricerca contro i tumori pediatrici al Teatro Filarmonico, Verona. Un tappa straordinaria del suo “L’infinito Tour”, che il cantautore milanese dedica ad Airc – Comitato Veneto, Trentino Alto Adige- per raccogliere fondi a sostegno della ricerca per la cura dei tumoriairc pediatrici. Vecchioni porta gli spettatori all’interno di uno spettacolo unico, fatto di musica, parole e immagini; un percorso che racconta, attraverso le note e la voce del cantante, i sentimenti umani, la gioia e il dolore.

Un vero e proprio tributo alla vita

Non un semplice concerto, quindi, ma un tributo alla vita e alla potenza della musica che, in questa occasione, diventa mezzo di aiuto e di sostegno per chi è più nel bisogno. Ad accompagnarlo, una band di super professionisti, formata da Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria). La regia dello spettacolo è di Raffaello Fusaro e la realizzazione del visual concept è a cura di Niko Cutugno.