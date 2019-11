Treviso-Ostiglia la Regione finanzia i primi due tratti.

Dalla Regione i finanziamenti per due tratti della Treviso Ostiglia

Passi avanti lungo la “Treviso-Ostiglia”. La Regione Veneto ha finanziato il tratto funzionale da Cologna Veneta a Legnago, in territorio veronese, per un importo complessivo di oltre 2,2 milioni di euro, ripartiti in due stralci funzionali: il tratto Cologna Veneta – Minerbe per 832 mila euro, e il tratto Minerbe – Legnago per 1 milione e 380 mila euro.

“Prosegue il nostro impegno per implementare la rete ciclabile del Veneto – ha affermato l’assessore Elisa De Berti –, sia per valorizzare dal punto di vista turistico le tante ricchezze ambientali, paesaggistiche e artistiche del nostro territorio che questi percorsi attraversano, offrendo un’opportunità di visita salutare ed ecosostenibile, sia per mettere in sicurezza quei tracciati che i nostri stessi concittadini utilizzano sempre con maggior frequenza”.

La soddisfazione del sindaco di Minerbe Andrea Girardi

“E` con grande soddisfazione che apprendiamo dell’approvazione in Giunta Regionale del finanziamento della Treviso Ostiglia nel tratto da Cologna Veneta a Minerbe e da Minerbe a Legnago – sottolinea il sindaco di Minerbe Andrea Girardi – Questa opera ci permette di creare un collegamento ciclopedonale nel nostro territorio che consentirà di transitare da Minerbe a Legnago e Cologna Veneta in tutta sicurezza. All’assessore De Berti, alla Giunta Regionale e al Presidente Zaia va il ringraziamento da parte di tutta la comunità di Minerbe`.