Valore finanziario delle imprese l’incontro a Cerea.

Valore finanziario, come misurarlo

Un incontro informativo che sta per guadagnarsi i crismi di un vero e proprio convegno, si terrà giovedì 20 giugno, alle 19, a Cerea, nella Sala Civica di via Cesare Battisti 7. Lo hanno organizzato Confartigianato Imprese Verona e il Consorzio Veneto Garanzie, che affianca l’Associazione artigiana nell’erogazione di credito alle imprese artigiane della provincia. Partendo dalla volontà di offrire agli imprenditori gli strumenti per misurare il valore finanziario delle imprese per permettere loro di accedere al credito, gli organizzatori hanno aperto il

confronto alle banche, invitandole come ospiti.

Il credito al centro dell’impresa

L’appuntamento, dal titolo “Il Credito al Centro dell’Impresa – La valutazione del merito creditizio dopo la riforma del Fondo Centrale di Garanzia”, inserito nel ciclo di incontri “Confartigianato Verona on Tour”, è aperto alla partecipazione di tutti gli imprenditori, di qualsiasi categoria, e vedrà la partecipazione di relatori quali Giacomo Peraro, Coordinatore Commerciale Consorzio Veneto Garanzie; Antonio Bassi, Territorial Development Manager di Unicredit; Eleonora Caramanna, Funzione Finanza Agevolata ed Enti di Garanzia del Banco BPM; Monica Marzari, Responsabile Ufficio Fidi della sede ceretana della BCC Veronese.

Numerosi i temi trattati

Tra i temi che verranno trattati: la Riforma del Fondo Centrale di Garanzia; la Bancabilità dell’impresa dopo gli aggiornamenti normativi del Sistema Bancario; i sistemi di valutazione del merito creditizio da parte dei principali Istituti di credito presenti sul territorio. L’incontro è a partecipazione gratuita, ma per ragioni organizzative è richiesta l’iscrizione, compilando il modulo on-line presente sul sito confartigianato.verona.it, oppure contattando Confartigianato Verona ai seguenti recapiti: tel. 0459211555, e-mail: info@confartigianato.verona.it, Whatsapp al numero 3291877665.