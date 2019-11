Verona, in Fiera il salone dell’orientamento scolastico “Job&Orienta” con tema innovazione e sostenibilità.

Al via la 29esima edizione

Apre domani, giovedì 28 novembre, la 29a edizione di JOB&Orienta, salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, che proseguirà fino a sabato 30 novembre alla Fiera di Verona. L’inaugurazione ufficiale, con i saluti istituzionali, è prevista alle 10 all’Auditorium Verdi con gli interventi di Maurizio Danese, presidente di VeronaFiere SpA, Federico Sboarina, sindaco di Verona, Manuel Scalzotto, presidente della Provincia di Verona, Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto, Anna Ascani, viceministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo.

“#illavorochevorrei: orientamento, innovazione, crescita sostenibile”

Tema della manifestazione, quest’anno, è “#illavorochevorrei: orientamento, innovazione, crescita sostenibile”. Sono queste, infatti, le parole chiave su cui devono trovare perno le competenze da formare guardando al futuro, ossia le più utili e strategiche sia per i giovani che per le imprese. Per garantire le migliori chance di occupazione ai primi e, insieme, maggiore competitività alle seconde. Perciò il titolo scelto per questa 29a edizione di JOB&Orienta, salone nazionale dedicato all’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, da giovedì 28 a sabato 30 novembre 2019 alla Fiera di Verona, è “#illavorochevorrei: orientamento, innovazione, crescita sostenibile”.

Promosso da VeronaFiere e Regione del Veneto, in collaborazione con Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, da quasi trent’anni JOB&Orienta valorizza e rafforza il dialogo tra mondo della formazione e mondo del lavoro.

Tanti gli ospiti istituzionali attesi

Tra gli ospiti istituzionali attesi nelle tre giornate il sottosegretario di Stato del Miur, Giuseppe De Cristofaro, il presidente di Confindustria Moda, Claudio Marenzi, la segretaria generale nazionale Cisl Scuola, Maddalena Gissi, il presidente di Anpal (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro), Mimmo Parisi. Numerose le voci di studenti, docenti, giovani e imprenditori, oltre a rappresentanti del mondo economico, culturale, sportivo e associativo per raccontare ai ragazzi storie di impegno e di passione, sogni, fatiche, scelte e vittorie: da Sara Arduini, key artist giovane Premio Oscar per il remake 3D del “Re Leone”, al rapper italo-nigeriano Tommy Kuti; dall’atleta di triathlon Bernardo Bernardini ai campioni di basket della Umana Reyer, fino ai riders della neonata cooperativa veronese Food4me.