Il 2, 3 e 4 maggio 2019 tornerà in scena il 7° Festival Teatro della Scuola presso il Teatro Smeraldo di Valeggio sul Mincio. Il Festival accoglie, sulle scene di un vero teatro, i gruppi teatrali nati principalmente, ma non solo, nelle scuole della nostra èrovincia che presentano il lavoro teatrale preparato nel corso dell’anno scolastico.

Un evento in costante crescita

L’iniziativa è nata nel non lontano 2013, grazie alla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo Statale “G. Murari”, il Comune di Valeggio sul Mincio e l’Ufficio Scolastico di Verona, con la partecipazione di 4 gruppi teatrali e 75 ragazzi sulle scene per arrivare alla 6° edizione 2018 che ha visto sulla scena ben 16 gruppi e 561 ragazzi provenienti, oltre che dalla provincia veronese, anche da Lombardia e da Liguria. E’ stata una sorpresa graditissima e commovente la partecipazione di un gruppo di “ospiti” della casa circondariale di Verona con la quale è stato condiviso all’interno della casa stessa un loro lavoro teatrale.

Il filo conduttore di questa edizione sarà “Il libro va in scena”

In ogni edizione è stato sviluppato un tema di riferimento relativo ad un personaggio o ad un evento che ne ha caratterizzato la ricorrenza: W. Shakespeare, D. Fo, H. Ibsen ed il suo famoso romanzo “Casa di bambola” sulla scia del quale è stata affrontata la tragicità della violenza sulle donne. Il filo conduttore di questa edizione sarà “Il libro va in scena”. I libri raccontano storie che possono essere rappresentate attraverso l’adattamento scenico, possono ispirare laboratori di scrittura e stimolare momenti di riflessione collettiva. La lettura e l’approfondimento di testi di autori contemporanei (prevalentemente dal ‘900 ad oggi) e la loro rielaborazione scenica diventa occasione di crescita culturale per i giovani, di riflessione sul proprio vissuto e sui valori più importanti e significativi della vita Sarà prevista, durante le tre giornate di spettacolo, la partecipazione di scrittori particolarmente attivi nel territorio veronese.