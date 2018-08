Informatico ambientale: iscrizioni all’innovativo corso. Dal 3 settembre Arpav e Università di Verona aprono le porte a nuovi aspiranti professionisti del settore.

Il corso

ARPAV e Dipartimento di Informatica dell’Università di Verona promuovono, per l’anno accademico corrente, un innovativo corso di specializzazione sull’informatica ambientale. La didattica sarà articolata fra lezioni in aula e laboratori nelle aule dell’ateneo veronese e nelle sedi ARPAV di Teolo nel parco dei Colli euganei in provincia di Padova, e di Arabba fra le Dolomiti bellunesi. Il corso durerà tre mesi.

Gli argomenti

Gli argomenti vanno dalla gestione di sensori ambientali, analisi di dati ambientali, Data Forensics ambientale alle analisi di immagini per il forensics ambientale e ai sistemi intelligenti in ambito meteorologico. Sono previsti un project work ed una prova finale.

A chi è rivolto

Il corso si rivolge a tutti i professionisti che vogliano specializzarsi nel settore della meteorologia, dei controlli ambientali e del monitoraggio ambientale, in particolare a Laureati in scienza ambientale, fisica, informatica, ingegneria con interessi specifici nel settore della protezione dell’ambiente e della meteorologia.

Da lunedì 3 settembre iscrizioni online nel sito www.univr.it