Kit zanzare Verona attacco di Bonato: 1.400 gratuiti per 80.000 famiglie? Il consigliere ex Lega, ora capogruppo di Verona Pulita, critica l’iniziativa del Comune.

Sarà un’altra estate di passione per la lotta alle zanzare? Nei giorni scorsi ha preso il via la campagna di sensibilizzazione contro la proliferazione delle zanzare promossa dal Comune di Verona con il sostegno di Federfarma e Assofarm Veneto. Ma i numeri dell’operazione non hanno convinto il consigliere comunale Mauro Bonato, neo capogruppo in consiglio di Verona Pulita.

“Operazione ridicola”

“Mi pare ridicolo – dichiara Mauro Bonato – mettere a disposizione solo 1.400 kit gratuiti visto che a Verona ci sono almeno 80.000 famiglie. Forse bisognava fare uno sforzo maggiore per garantire un intervento serio a favore dei cittadini veronesi. Mi sembra inutile parlare di collaborazione con le istituzioni veronesi pubblicizzando questi numeri, che sono assai miseri. Per fare un servizio di qualità la consigliera delegata alla Tutela degli animali doveva spogliarsi dal suo ruolo per tutelare appieno le famiglie veronesi. Forse a bilancio andavano messi più soldi per risolvere il problema delle zanzare. Così non si andrà da nessuna parte, a Verona siamo destinati ad andare solo a sbattere”.