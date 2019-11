Sardine movimento a macchia di leopardo fra piazze e polemiche.

Un movimento a macchia di leopardo, quello delle cosiddette Sardine. Nato a Bologna, non si sta diffondendo a macchia d’olio, anche se nelle piazze sono state già programmate diverse manifestazioni, da Lecco a Verona, fino alla Toscana. In aperta rottura con i sovranisti (“…non si Lega” lo slogan), la Sardine sono nel mirino soprattutto sui social: l’ultima invettiva arriva da Mantova-Cremona-Brescia, dove il direttore Aler, l’attivista leghista Corrado Della Torre, è salito agli onori delle cronache per un commento su Facebook.





Il direttore dell’Aler e le reazionib di M5S e Pd

“Corrado Della Torre, dal primo di aprile nuovo direttore generale di Aler Brescia-Mantova-Cremona e leghista della prima ora, sul suo profilo di Facebook il 22 novembre ha pubblicato un intervento offensivo e lesivo della dignità sul movimento delle Sardine: “le sardine infilatevele nel c***”. Dichiarazioni becere e vergognose, Della Torre ogni volta che parla rappresenta un ente regionale di primo piano, non può parlare come un odiatore qualsiasi”.

Così il Movimento 5 Stelle della Lombardia, al quale s’è subito accodato in difesa delle Sardine anche il Partito democratico, con un sarcastico meme in risposta sempre su Facebook.

Le prime manifestazioni di piazza

Questa sera, giovedì 28 novembre 2019, le Sardine scenderanno in piazza a Verona (19.30 in piazza Isolo). LEGGI QUI IL MANIFESTO DELL’EVENTO

In Toscana invece la prima manifestazione è prevista per sabato 30 novembre 2019 a Firenze. Nello stesso giorno, Treviso darà il via alle danze in Veneto.

Gli altri gruppi nati, a Lecco le “Arborelle”

Le Sardine di Lecco – che si sono ironicamente definite “Arborelle”, in riferimento al caratteristico pesce di lago – manifesteranno più in là: giovedì 5 dicembre 2019 il primo evento in piazza del neonato gruppo che in pochi giorni ha raccolto circa 2500 adesioni virtuali in Facebook. TUTTI I DETTAGLI

A Torino, poi, manifestazione molto particolare martedì 10 dicembre 2019, con anche un sostegno Vip da parte della nota band locale Subsonica.

Ci sono infine anche i gruppi di Brescia, di Lodi, di Siena, di Vercelli. Ma ancora non hanno inserito in calendario alcun appuntamento.

